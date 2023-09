Bong Go highlights importance of Regional Specialty Centers Act in improving healthcare accessibility in grassroots 

Senator Christopher “Bong” Go, chairperson of the Senate Committee on Health and Demography, proudly shared the landmark Republic Act No. 11959, also known as the Regional Specialty Centers Act, which he principally sponsored and is one of the authors in the Senate, was already signed into law by President Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. on August 24.

This new legislation marks a significant stride towards bringing advanced medical care closer to Filipinos, particularly those residing in underserved rural areas, Go said in an interview with DZRH’s “Balansyado” on Tuesday, August 29.

The law mandates the establishment of regional specialty centers within existing Department of Health (DOH) regional hospitals. It stands as a testament to the commitment of the government to uplift the nation’s health infrastructure.

“Napirmahan na po itong bill na ito, ganap na batas na po itong Republic Act 11959 o ang Regional Specialty Centers Act na tayo po ang principal sponsor at isa sa mga authors nito sa Senado. At babanggitin ko rin po, si Senate President Migz Zubiri ay principal author nito at isa rin po sa mga sponsors. Dahil priority rin po ito ng ating mahal na Senate President Migz Zubiri,” Go shared.

“Bilang inyong principal sponsor, ako po ang nag-defend nito sa Senado, nakakuha po tayo ng boto na 24-0 sa Senado dahil sang-ayon na rin po sa ating mga kasamahan na makakabuti po ito para sa lahat, makakatulong sa mahihirap. In fact, ‘yung Minority Leader natin si Senator Koko Pimentel ay bumoto agad nang ma-explain natin sa kanya kung ano ang buting idudulot nitong tulong sa mahihirap nating kababayan at siya naman po ay nakuntento at sumangayon kaya nakakuha tayo ng 24-0 na boto sa Senado,” he cited further.

Go, an advocate for improved healthcare services, highlighted the importance of the law and emphasized how it aligns with his priority measures to fortify the health sector and address the longstanding challenges faced by many Filipinos in accessing specialized medical treatment.

“Isinulong po natin ito bilang chairman ng Committee on Health at bahagi ng ating adhikain na mapangalagaan ang kalusugan ng mga kababayan natin lalung-lalo na po ang mga mahihirap, helpless, hopeless at walang malalapitan maliban sa gobyerno,” Go cited.

“Ano po itong specialty center? ‘Di ba po ang Heart Center natin nasa Quezon city? ‘Di ba po ang Lung Center natin nasa Quezon City? Ang NKTI nasa Quezon City? Ang mga kababayan nating nasa Zamboanga po kailangan nilang magbiyahe, pumunta pa sila ng Maynila at kadalasan sa kanila wala pong matirhan, wala pong bahay, wala pong pamasahe para magpaopera sa puso. Kailangan pa nilang bumiyahe ng napakalayo, wala silang kamag-anak dito. Ngayon po plano ng gobyerno, it’s a multiyear plan, at institutionalized na po ito dahil batas na po, from 2024-2028 ang target ng Department of Health ay magkakaroon po ng iba’t ibang specialty center sa bawat regional hospital,” he explained.

This approach, according to Go, aims to minimize the burden on patients who would otherwise need to travel long distances, often at great expense, to access specialized care in metropolitan centers.

With these regional specialty centers strategically placed, Filipinos in remote provinces will have better access to services such as cardiac care, cancer treatment, neurosurgery, and other specialized medical interventions, the senator added.

“Pero importante po nito ay hindi na nila kailangan magbiyahe pa ng heart center. Importante po nito hindi na nila kailangang bumiyahe ng Quezon City para magpaopera po ng puso. Doon na po mismo sa kanilang mga existing DOH regional hospital. Iyan po ang tinatawag nating Regional Specialty Center,” he continued.

The legislation is an integral part of the health-related legislative agenda of the Marcos administration, as outlined in the Philippine Development Plan 2023 to 2028.

Considering the evolving landscape of healthcare reform, the Regional Specialty Centers Act assumes a crucial role by addressing the critical issue of specialized medical care.

“Isa po ito sa paraan na ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Ilapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayang mahihirap na walang matakbuhan kung hindi ang mga government hospitals… Pero para sa mga mahihirap nating kababayan napakaimportante po nito dahil iyan po ang kanilang lalapitan po talaga, itong mga government hospitals natin. The more we should support it, the more na mag-invest po tayo sa ating healthcare system,” Go said.

“Sabi ko nga pera n’yo naman ‘yan, pera ng tao ‘yan, ilapit po natin ‘yan. Huwag po natin silang pahirapan. Marami po sa mga kababayan natin sa iba’t ibang sulok ng Pilipinas na wala silang sariling specialty center o mga ospital sa lugar nila na may kakayahan na mag-opera sa puso. Ang hirap pong magkasakit, ang hirap pong magpaopera, bawat araw, bawat minuto ay napakahalaga po. Kaya importante na mailapit natin ang serbisyong medikal mula gobyerno sa mga taong nangangailangan nito,” he stressed.

