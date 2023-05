‘Weed out corruption prior to raising taxes’

SENATOR Sherwin T. Gatchalian favors new taxes but only on health-related ones like higher taxes for surgary drinks and cigarettes, but stressed that no new ones should be imposed until the systems that favor corruption are not dismantled at the Bureau of Customs and the Bureau of Internal Revenue.

Guesting in a radio interview last Sunday, Gatchalian, chairman of the Senate’s Ways and Means Committee, said: “So ang punto ko lang naman sa kalusugan, sang-ayon ako. Pero hindi ako sang-ayon na taas tayo ng taas ng buwis pero hindi natin inaayos ang proseso natin.” [My point is if it’s about health, I agree to impose new taxes. But I do not agree that we raise and raise the tax rate but we are not fixing our process.]

For instance, Gatchalian said he has been receiving complaints against corruption at the Bureau of Internal Revenue (BIR) and the Bureau of Customs (BOC).

“Marami pa rin akong nakukuhang complaint na pahirapan ang pagbayad ng estate tax, pahirapan ang pagbayad ng buwis natin dahil ang daming fixer na umaaligid sa labas ng mga BIR offices kaya ang punto ko dito, bago tayo mag-usap ng pagtataas ng buwis, pag-usapan muna natin ano ang mga repormang ginawa natin para dumali ang buhay ng pagbabayad ng buwis at hindi na nakokorap ang sistema natin at napaparusahan ang mga umaabuso,” the senator said.

[I still get many complaints that it’s still difficult to pay the estate tax and that there are many fixers hanging around outside the BIR offices. So my point here is, before we talk about raising taxes, let’s first talk about the reforms we have made to make the life of taxpayers easier and our system is no longer corrupt and abusers are punished.]

“At pangalawa, marami pa rin akong nababasa tungkol sa smuggling. Kailan lang may nabasa akong may smuggling ng gasolina, tapos may tripping ako sa mga ibang kumpanya at nasabi sa akin na ang dami pa ring smuggling na nangyayari.”

[Secondly, I still read a lot about smuggling. I recently read something about fuel smuggling. And during a trip with executives of companies, I was told there is still a lot of smuggling going on.]

“So tataas tayo ng buwis sa isang banda pinapayagan naman natin ang smuggling na pumapasok na hindi natin nabubuwisan.” [On one hand, we increase taxes but on the other hand, we allow smuggling goods that we don’t earn taxes from.]

Gatchalian, however, hastened to clarify (in Tagalog) that his only point is that “before we deliberate on passing higher taxes, let us first deliberate on reforms, fight smuggling and make lives easier paying taxes.

(“Ang punto ko lang naman bago natin pag-usapan itong pagtataas ng buwis, pag-usapan muna natin ang mga reporma sa paglalaban sa smuggling at pagdadali ng buhay sa pagbabayad ng buwis.)

Asked about raising taxes on sugar products and motor vehicles, plus 1-percent withholding tax for online merchants, the senator replied he agrees:

“Ako sang-ayon ako doon sa mga health tax dahil alam naman natin, for example paninigarilyo, pag-inom ng alak, yung minatamis na inumin, lalo na ang matatamis talagang diabetes ang bagsak mo dyan, proven na ’yan, hindi na natin kailangang pagdebatehan pa ’yan na kapag umiinom ka ng matatamis lalo na ang mga hindi natin alam ang mga soft drinks, ’yung powdered drinks, kapag tinignan mo asukal ’yan na may coloring. ’Yung 3-in-1 wala namang kape doon, asukal lang ’yun saka coloring, konti lang ang kape doon.”

“Madali magtaas ng buwis pero mahirap kumolekta at ’yung pagkokolekta ang dapat nating ayusin. Dahil kung magtataas at magtataas lang tayo ng buwis ang matutuwa dyan ’yung mga hindi nagbabayad dahil hindi sila nagbabayad.”

Asked if Department of Finance officials talked with the senator, on the pending tax bills, Gatchalian replied: “Wala naman; wala naman kaming pag-uusap pa sa ngayon.”

“Nababasa ko lang sa news ang aming tinatapos ngayon ang unang-una ang Taxpayers Bill of Rights para mabigyan natin ng karapatan ang ating mga taxpayer labanan ang korapsyon at pang-aabuso. Ang isa ’yung Ease of Paying Taxes na sa ngayon pwede na sa internet na magbabayad ng buwis at pangatlo, meron kaming inaayos na Real Estate Property tax para mas mabilis ang pagbabayad ng real estate taxes sa LGUs [local government units] natin. Kaya marami dito administration hindi natin binabago kumbaga ang level ng tax rates kundi ’yung pagbibilis lang ng pagbabayad ng buwis.”